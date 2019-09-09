Россия и США договорились вместе бороться с терроризмом

Москва и Вашингтон пришли к соглашению ежегодно проводить диалог высокого уровня по противостоянию терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США, передает ТАСС.

Заявление было распространено после переговоров заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана, которые прошли в Вене. Отмечается, что в ближайшие месяцы российские и американские эксперты в области борьбы с терроризмом встретятся для рассмотрения возможного наращивания сотрудничества.