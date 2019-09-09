Трамп о встрече с Роухани: «Это может произойти»

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что не исключает возможности проведения встречи с иранским лидером Хасаном Роухани, передает ТАСС.

«Это может произойти. Никаких проблем со встречей. Ирану нужно привести все в порядок, потому что, честно говоря, они находятся в очень плохом положении», - сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

На прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября.