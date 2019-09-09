Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:08

Волатильность нефтяных котировок на мировом рынке представляет для Азербайджана большой интерес, так как нефтегазовый сектор занимает большой сегмент экономики страны. Поэтому в Баку внимательно следят за ходом подготовки к предстоящему министерскому комитету по мониторингу исполнения условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Заседание, на котором будет рассмотрен прогноз нефтяного рынка на 2020 год, состоится 12 сентября в Абу-Даби (ОАЭ), о чем сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Он вкратце и раскрыл, что же обещает предстоящее заседание комитета.

Министры рассмотрят данные за август (добычу нефти и исполнение сделки), оценят ситуацию на рынке, а именно, как на мировую экономику влияют продолжающиеся торговые споры. А поскольку год подходит к концу и ярче высвечиваются будущие контуры, естественно, будет рассмотрен и прогноз на 2020 год. Хотя в повестку заседания и не включен вопрос изменения метрики нефтяных запасов, используемой для оценки эффективности сделки, ожидается его обсуждение в ходе рассмотрения ситуации на рынке. ОПЕК+ на заседании от 2 июля не приняла решение об изменении метрики запасов, отложив это на сентябрь и продолжая обсуждать его на техническом уровне. Большой интерес для министров, видимо, представит и новый министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, сменивший на посту Халида аль-Фалиха, который уже успел сделать несколько громких заявлений. А если учесть, что эта страна традиционно играет роль первой скрипки в организации, то интерес этот многократно усиливается. Он уже охарактеризовал себя, как фундаментального оптимиста, который не зацикливается на торговых войнах между США и Китаем. Но больше запомнился своими философскими изречениями. Так, принц-министр заявил: "Более низкие цены на нефть - это рецепт для более высоких цен - вот природа инвестиций". По его словам, Эр-Рияд ориентируется не на определенные цены на нефть, а на стабильность мировой экономики. "Это не в нашей природе думать о ценах. Мы больше заинтересованы в стабильных ценах на нефть, которые служат каждому в мировой экономике и, конечно, нашей экономике, в первую очередь", - сказал он в духе коммунистических постулатов. А еще министр заявил, что Саудовская Аравия при построении своей работы с ОПЕК будет стремиться освоить искусство консенсуса и уважать мнение каждого участника картеля. Решения в ОПЕК принимаются на основании консенсуса, это требует времени и усилий.

Но наиболее ценная его идея - защититься от потенциального сокращения спроса на энергоресурсы, найти им новое применение. Только как их еще намеревается использовать страна, он так и не сказал. Насколько философия нового министра поможет ему в работе, в том числе и деятельности ОПЕК, покажет будущее. А пока его страна не собирается в связи со сменой министра менять свою политику в отношении сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи. Об этом сообщил журналистам генсек ОПЕК, хотя сам же Баркиндо отметил, что все были удивлены сменой министра энергетики Саудовской Аравии. Но куда важнее, по его словам, что ряд стран соглашения ОПЕК+ уже ратифицировали новую Хартию о сотрудничестве, подписанную в июле 24 странами. Хартия предполагает поддержку энергетической политики стран по долгосрочному использованию нефти как основного элемента мирового энергобаланса, а также содействие улучшению экологического реноме нефти. Сама Хартия носит добровольный характер, любая страна может выйти из нее в любое время, уведомив сопредседателей министерской встречи. Документ также предполагает проведение министерской встречи стран ОПЕК+ минимум один раз в год, а встречу технических экспертов минимум дважды в год. Хартия ОПЕК+ - это еще один элемент осмысленных дискуссий, где потребители и производители могут содержательно общаться и найти решения для вопросов, которые актуальны для стабильности и устойчивости.