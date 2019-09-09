Венесуэла начинает военные учения на границе с Колумбией

Венесуэла 10 сентября начнет военные учения на границе с Колумбией, они продлятся до 28 сентября, передает РИА Новости.

О масштабных учениях заявил ранее президент Николас Мадуро. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений.

По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.