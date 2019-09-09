Дисквалифицированы трое футболистов сборной Азербайджана

13 октября с Венгрией не смогут сыграть капитан Максим Медведев, Антон Кривоцук и Дмитрий Назаров. Все трое в матче с Хорватией (1:1) получили свои третьи желтые карточки в нынешнем отборочном цикле. В результате каждого из них ждет одноматчевая дисквалификация.

По одной желтой карточке также имеют автор великолепного гола в ворота Хорватии Тамкин Халилзаде, Ричард Алмейда и Бадави Гусейнов.

Интересно, что Венгрия из-за дисциплинарных санкций недосчитается в матче с нами двух своих футболистов. В сегодняшнем матче со Словакией (1:2) за две желтые карточки с поля был удален Ботонд Барат. А Адам Наги получил третий «горчичник» и тоже не сыграет со сборной Азербайджана.

Матч Венгрия – Азербайджан состоится 13 октября в Будапеште и начнется в 20:00 по бакинскому времени.