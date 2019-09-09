Семья доверила нефть сыну продолжение главной темы
Как уже сообщал ранее haqqin.az, король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд назначил своего сына Абдель Азиза бин Салмана министром энергетики. Впервые этот пост займет член королевской семьи. Он и станет главным действующим лицом и идеологом сокращения добычи нефти 12 сентября на заседании мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби.
Предшественник нового «главноуправляющего» всей нефтью Королевства, Халед аль-Фалих еще две недели назад считался третьим по влиянию в Эр-Рияде. Но в том и особенность монархии - в одночасье можно лишиться всего, сколь высоким не был бы твой пост. Утратил доверие первых лиц династии - все, свободен, сколь бы не велики были твои заслуги. 30 августа аль-Фалих был снят с должности министра, 2 сентября лишился поста председателя Saudi Aramco, этой «жемчужины королевства», а 8 сентября в его кабинет вселился новый хозяин.
С 60-х годов прошлого столетия, с момента создания министерства энергетики, королевский дом Саудов принцев на этот пост не назначал. Слишком уж много возможностей открывало это кресло для его обладателя, слишком уж сильным могло стать искушение чуть-чуть «подправить» баланс сдержек и противовесов в династии. Поэтому старались не рисковать и ставить на должность технократов «со стороны», не имеющих никаких шансов нарушить привычный порядок престолонаследия.
Но - в обязательном порядке приставляли к ним «контролеров» из правящего дома, как же без этого, слишком уж многое в Королевстве - от экономики до геополитики - было завязано на это волшебное слово «нефть». Абдель Азиз, четвертый сын короля Салмана и сводный брат «маленького принца» Мохаммеда - как раз такой «контролер». 22 года, с 1995 по 2017, был заместителем, а затем - помощником у министров нефти и минеральных ресурсов. С 2017 - государственный министр по энергетике, контролировавший добычу и продажу всей нефти Саудовской Аравии, и вот теперь - главноуправляющий всей энергетикой страны.
«Никто в королевстве не знает больше о нефти, чем принц Абдул Азиз», - говорят о нем хорошо информированные и влиятельные иностранные источники, лично знакомые и работавшие с новым министром энергетики Эр-Рияда. - «Сильная личность, жесткий переговорщик, решителен в принятии и проведении решений. Именно он был тем человеком, кто реально, в течение многих лет формировал нефтяную политику саудитов, а заодно и политику ОПЕК».
Примечательно, что Абдул Азиз первоначально не входил в команду «маленького принца», разрабатывавшую грандиозный Saudi Vision-2030, проект коренного и масштабного реформирования Королевства Саудовской Аравии. Да и личные отношения двух принцев не отличались особой теплотой, что порождало в последние годы массу слухов о наличии у Абдул Азиза серьезных проблем с его положением в правящем доме Саудов. Но собравшиеся вокруг Мухаммеда бин Салмана молодые реформаторы достаточно быстро поняли и объяснили своему патрону, что без специалиста такого уровня - никуда. Во всяком случае, в решении двух принципиальнейших для Королевства вопросов.
А точнее, одного, но состоящего из двух частей. Повышение цен на нефть до такого уровня, чтобы с максимальной выгодой выйти на IPO, публичное размещение акций на финансовых рынках, «жемчужины Королевства» - нефтяного гиганта Saudi Aramko. Причем «максимальной выгодой» в Эр-Рияде считают следующие показатели - капитализация компании до примерно двух триллионов долларов и возможность получить от продажи пяти процентов ее акций 100 миллиардов, остро необходимых сегодня для реализации Saudi Vision-2030 в сферах, связанных с обороной и военной промышленностью.
В идеале, в Королевстве считают желательным для себя цены вокруг отметки $90 за баррель. Тогда можно было бы и на IPO выходить, поскольку вопрос этот тянется с 2016 года, и уровень государственных расходов и затрат на проведение реформ поддерживать на должном уровне. Но в нынешних условиях ожидать 90 долларов за «бочку» в сколько-нибудь продолжительный период времени совершенно не приходится. Поэтому Абдель Азизу необходим кратковременный скачок, или как минимум положительная динамика роста цен. Желательно - в ближайшее время, поскольку альянс ОПЕК+, в котором главные роли распределены между Эр-Риядом и Москвой, себя исчерпывает.
Нет, он продолжает действовать, и Саудовская Аравия, и Россия полны желания его продлить, о чем, видимо, и договорятся 12 сентября на заседании мониторингового комитета в Абу-Даби. Во всяком случае, телефонный разговор, который по этому поводу состоялся 8 сентября у Абдель Азиза с российским министром Александром Новаком, прошел более чем успешно. К тому же, как стало известно буквально несколько часов назад, Ирак и Оман ратифицировали бессрочную хартию ОПЕК+. Но сокращение добычи - процесс обоюдоострый. Кратковременно это способствует повышению цен, но плата за такой «успех» - сокращения доли ОПЕК на мировом рынке сырой нефти. Как это уже произошло в реальности - с 35% в 2012 году до 30% на июль 2019 года.
Словом, от Абдель Азиза бин Салмана Аль Сауда Эр-Рияд ожидает решительности, быстроты и натиска, тех самых качеств, которые, вкупе с глубокими знаниями отрасли и сделали его одним из наиболее значимых персон на мировом рынке нефти. Сможет ли он реализовать стратегически важную двуединую задачу Королевства - будет ясно уже в ближайшее время.
И кстати, после вступления в должность «нефтяной принц» сделал крайне многозначительное и интригующее заявление. О планах Королевства по обогащению урана для его будущей гражданской ядерной энергетической программы. По сути, его слова означают готовность Эр-Рияда открыть совершенно новую, ядерную страницу истории Персидского залива и всего Ближнего Востока. Но это уже другая история, о которой - в следующий раз.