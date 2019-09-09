Как уже сообщал ранее haqqin.az, король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд назначил своего сына Абдель Азиза бин Салмана министром энергетики. Впервые этот пост займет член королевской семьи. Он и станет главным действующим лицом и идеологом сокращения добычи нефти 12 сентября на заседании мониторингового комитета ОПЕК в Абу-Даби.

Предшественник нового «главноуправляющего» всей нефтью Королевства, Халед аль-Фалих еще две недели назад считался третьим по влиянию в Эр-Рияде. Но в том и особенность монархии - в одночасье можно лишиться всего, сколь высоким не был бы твой пост. Утратил доверие первых лиц династии - все, свободен, сколь бы не велики были твои заслуги. 30 августа аль-Фалих был снят с должности министра, 2 сентября лишился поста председателя Saudi Aramco, этой «жемчужины королевства», а 8 сентября в его кабинет вселился новый хозяин.

С 60-х годов прошлого столетия, с момента создания министерства энергетики, королевский дом Саудов принцев на этот пост не назначал. Слишком уж много возможностей открывало это кресло для его обладателя, слишком уж сильным могло стать искушение чуть-чуть «подправить» баланс сдержек и противовесов в династии. Поэтому старались не рисковать и ставить на должность технократов «со стороны», не имеющих никаких шансов нарушить привычный порядок престолонаследия.

Но - в обязательном порядке приставляли к ним «контролеров» из правящего дома, как же без этого, слишком уж многое в Королевстве - от экономики до геополитики - было завязано на это волшебное слово «нефть». Абдель Азиз, четвертый сын короля Салмана и сводный брат «маленького принца» Мохаммеда - как раз такой «контролер». 22 года, с 1995 по 2017, был заместителем, а затем - помощником у министров нефти и минеральных ресурсов. С 2017 - государственный министр по энергетике, контролировавший добычу и продажу всей нефти Саудовской Аравии, и вот теперь - главноуправляющий всей энергетикой страны.

«Никто в королевстве не знает больше о нефти, чем принц Абдул Азиз», - говорят о нем хорошо информированные и влиятельные иностранные источники, лично знакомые и работавшие с новым министром энергетики Эр-Рияда. - «Сильная личность, жесткий переговорщик, решителен в принятии и проведении решений. Именно он был тем человеком, кто реально, в течение многих лет формировал нефтяную политику саудитов, а заодно и политику ОПЕК».

Примечательно, что Абдул Азиз первоначально не входил в команду «маленького принца», разрабатывавшую грандиозный Saudi Vision-2030, проект коренного и масштабного реформирования Королевства Саудовской Аравии. Да и личные отношения двух принцев не отличались особой теплотой, что порождало в последние годы массу слухов о наличии у Абдул Азиза серьезных проблем с его положением в правящем доме Саудов. Но собравшиеся вокруг Мухаммеда бин Салмана молодые реформаторы достаточно быстро поняли и объяснили своему патрону, что без специалиста такого уровня - никуда. Во всяком случае, в решении двух принципиальнейших для Королевства вопросов.