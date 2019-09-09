Снайперы обстреляли азербайджанские позиции
Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает пресс-служба Минобороны.
Позиции азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Гарвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёранбойского и Тертерского районов.