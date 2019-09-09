Трамп похвастался своей прической

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине похвалился своей прической, пошутив, что она лучше, чем у большинства его сверстников. Его слова передает издание The Hill.

Выступая перед своими сторонниками, Трамп пожалел о том, что площадке для мероприятия недостаточно большая, так как у него «огромная аудитория». Он заявил, что ради выступления в более удобном месте был готов даже стоять под дождем и промочить свои волосы.

«Это мои волосы. Может быть, они не очень, но я скажу, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста», — заявил американский президент.

В июне Дональд Трамп сменил прическу и удивил американцев. В преддверии государственного визита в Великобританию его заметили с новой стрижкой: волосы президента были зачесаны назад.