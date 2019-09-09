Как США завербовали высокопоставленного российского чиновника

Стали известны подробности вербовки США высокопоставленного российского чиновника, которого эвакуировали из России после встречи американского президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, завербованный в России агент был одним из самых ценных информаторов ЦРУ. Отмечается, что именно он помог Вашингтону с расследованием о вмешательстве в выборы и взломе сайта Национального комитета Демократической партии.

ЦРУ завербовало российского чиновника несколько десятилетий назад и следило за ним, пока он поднимался по карьерной лестнице и в итоге получил доступ в Кремль. Американская разведка получала от него ценные, но противоречивые сведения, в связи с чем в 2016 году была проведена проверка всей полученной информации.

Указывается, что в том же году американцы забеспокоились о его безопасности и захотели вывезти его из России. Первоначальный отказ заставил ЦРУ заподозрить его в работе двойным агентом. Однако спустя несколько месяцев российский чиновник согласился уехать из страны.