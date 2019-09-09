Трамп: США увеличили расходы на оборону из-за России и Китая

Вашингтону пришлось увеличить расходы в военной сфере в связи с измененившейся ситуацией в мировой политике, в том числе из-за Китая и России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как передает ТАСС, американский лидер отметил, что в текущем и следующем году страна достигла рекордного уровня затрат на Вооруженные силы — $716 млрд в 2019-м и $738 млрд в 2020-м.

По словам Трампа, войска страны были «полностью истощены».

«Мы были вынуждены обновить наши войска из-за того, что сейчас происходит с Китаем, Россией, радикальным исламом и всем остальным», — отметил президент.