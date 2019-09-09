«Матч ТВ»: «Тамкин Халилзаде – азербайджанский Месси»
Ничья в Баку в отборочном матче Евро-2020 между сборными Азербайджана и Хорватии (1:1) стала главной сенсацией игрового дня.
А гол азербайджанского футболиста Тамкина Халилзаде, забитый на 72-й минуте и принесший нашей сборной первое очко в этом цикле, можно смело назвать одним из самых эффектных мячей понедельника.
О сенсации, преподнесенной сборной Азербайджана, и о голе Халилзаде вчера вечером с удивлением говорили различные телеканалы мира. В частности, ведущий российского «Матч ТВ» в обзорном сюжете назвал Тамкина Халилзаде «азербайджанским Месси».
Лестных слов Тамкин удостоился и от комментаторов игры на канале "Матч" Эльвина Керимова и Михаила Моссаковского.
Результат матча Азербайджан – Хорватия отметил также капитан сборной России Артем Дзюба, подчеркнув, что уже не осталось легких команд и тех, что не умеют обороняться.