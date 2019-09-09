Крупная консалтинговая компания ищет сотрудников

Крупная консалтинговая компания объявляет набор сотрудников с высшим образованием по социологии.

Вид занятости: полная занятость

ЗП: 1800 AZN

Требования к соискателю

Свободное владение азербайджанским языком.

Способность работать со специализированной литературой по статистике и социологии, статистическими справочниками и инструкциями на русском языке.

Желательно: знание технического английского для работы со специализированными статистическими справочниками и инструкциями.

Детальная ориентация в географии Азербайджана.

Умение составлять корректный алгоритм социологической выборки, с учётом географический, половозрастной и образовательной структуры населения (с учетом размеров статистического минимума в каждом конкретном случае).

Способность составить или понять культурно-психологический профиль потенциального интервьюера, а также оценить его возможности и готовность следовать установленным правилам работы.

Владение методикой опроса по модели face-to-face, и технологиями селекции респондентов в кластерах опросов (дома, улицы, микрорайоны и/или домохозяйства) для соблюдения принципов случайности выборки.

Желательно: знание программ обработки данных (SPSS и схожие).

Желательно: владение методикой отбора и интерпретации данных, а также принципами методов, используемых социальной и культурной антропологией.

Умение работать с программами MicrosoftOffice (World, Excel).

Личные качества

Пунктуальность

Дисциплинированность

Ответственность

Исполнительность

Обучаемость

Трудоспособность

Старательность

Коммуникабельность

Внимательность к деталям

Умение отличать важное от второстепенного

Условия работы

Возможность принять участие в уникальном и общественно полезном проекте

Перспективы карьерного роста внутри компании

Заключение трудового договора

Социальные гарантии

Комфортабельный офис в центре Баку

График работы: 09:00 – 18:00

Дополнения

Обратите внимание: соискателям следует высылать CV на русском и английском языках на электронный адрес [email protected]

При наличии персонального аккаунта в социальных сетях Instagramи/или Facebook указывать в CV свой электронный адрес сразу под именем и фамилией.

Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти серию отборочных экзаменов и тестов, после чего компания обеспечит им специализированное обучение и тренинги.

О компании

Консалтинговая компания Novo.Az занимается внедрением в Азербайджане новых методов и технологий комплексных сегментарных исследований в сфере маркетологии, основанных на международном опыте.

Обучение и тренинги производятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.

Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.

Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.

Работа ведется в просторном и светлом офисе.

Компания обеспечивает сотрудников горячими обедами в корпоративной столовой.