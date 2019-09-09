«Washington Times» отметила проект Coca-Cola по посадке деревьев в Азербайджане
В популярной американской газете «Washington Times» недавно опубликована статья, в которой упомянуто о программе Coca-Cola по посадке деревьев в Азербайджане. Автор статьи Роб Собхани рассказал об экологических инициативах первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и позитивно оценил проект по посадке деревьев, осуществляемый компанией Coca-Cola совместно с Университетом ADA.
Автор отмечает, что посаженные по инициативе первой леди деревья, помогают справиться с последствиями выбросов CO2 и могут стать глобальной моделью для решения проблемы изменения климата.
Генеральный директор компании Coca-Cola по Кавказскому и Центрально-Азиатскому региону Эсер Севиндж Манав также подчеркнула важность сотрудничества в борьбе с изменением климата.
По ее словам, Coca-Cola как социально ответственная компания является активным сторонником совместных действий для улучшения окружающей среды. Последствия изменения климата для планеты являются широкомасштабными, с ожидаемым воздействием на биологические разнообразие, водные ресурсы, здравоохранение и сельское хозяйство.
«Мы осознаем, что изменение климата может повлиять не только на окружающую среду, но и на наш бизнес. Мы должны принять участие в данном процессе, и предпринимаем меры в соответствии с нашей стратегией защиты климата. Мы не только повышаем энергоэффективность наших производственных процессов, но также активно поддерживаем различные природоохранные инициативы на глобальном и национальном уровнях. Мы очень гордимся нашим партнерством с Университетом ADA в Азербайджане по проекту посадки деревьев. Мы посадили более 50 000 сосновых и оливковых деревьев в Баку и прилегающих районах. Посадка деревьев осуществлялась с помощью системы капельного орошения, которая обеспечивает долговечность деревьев и максимизирует эффективность полива», - сказала Эсер Севиндж Манав.
В начале 2014 года Фонд Coca-Cola и Университет ADA запустили в Азербайджане долгосрочный проект - «Посади дерево, подари подарок жизни». Сотни волонтеров, в том числе сотрудники компании «Coca-Cola Azerbaijan» и студенты Университета ADA, принимают участие в посадке деревьев. Совместная кампания способствует массовому лесоразведению и лесовосстановлению на Апшеронском полуострове. Проект предусматривает использование капельного орошения, что позволяет сэкономить огромное количество дефицитной и ценной пресной воды в стране.