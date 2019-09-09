«Washington Times» отметила проект Coca-Cola по посадке деревьев в Азербайджане

В популярной американской газете «Washington Times» недавно опубликована статья , в которой упомянуто о программе Coca-Cola по посадке деревьев в Азербайджане. Автор статьи Роб Собхани рассказал об экологических инициативах первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и позитивно оценил проект по посадке деревьев, осуществляемый компанией Coca-Cola совместно с Университетом ADA.

Автор отмечает, что посаженные по инициативе первой леди деревья, помогают справиться с последствиями выбросов CO2 и могут стать глобальной моделью для решения проблемы изменения климата.

Генеральный директор компании Coca-Cola по Кавказскому и Центрально-Азиатскому региону Эсер Севиндж Манав также подчеркнула важность сотрудничества в борьбе с изменением климата.

По ее словам, Coca-Cola как социально ответственная компания является активным сторонником совместных действий для улучшения окружающей среды. Последствия изменения климата для планеты являются широкомасштабными, с ожидаемым воздействием на биологические разнообразие, водные ресурсы, здравоохранение и сельское хозяйство.