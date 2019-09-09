Отдел информации 11:58

Премьер Армении Никол Пашинян едет с визитом в США засвидетельствовать свое почтение президенту Трампу. «Едет денег просить», - комментирует оппозиция. Порядка $2 млрд Армения уже получила от США. При этом Пашинян уже наладил взаимоотношения с президентом Путиным и научился выбивать деньги в России, говорится в статье российского издания «Газета.ру». Издание отмечает, что Никол Пашинян едет в США ориентировочно 22 сентября. На готовящийся визит отреагировал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он сообщил, что Соединенные Штаты хотят видеть «процветающую успешную Армению». Мирная смена власти весной 2018 года открыла, по его словам, новые возможности для развития Армении, и США заинтересованы помочь стране в этом деле.

Ранее, в мае этого года представитель администрации США уже встречался с Пашиняном в Ереване и обсуждал возможность его встречи с президентом США Дональдом Трампом. В тот раз организовать переговоры двух лидеров не получилась. Как сообщал сам премьер, «из-за графика и других обстоятельств». В Нью-Йорке Пашинян тогда планировал встречу с соотечественниками, но тоже не срослось. Зато было признано, что существует «дефицит прогресса в двусторонних отношениях» между США и Арменией из-за отсутствия контактов на высшем уровне. Тем не менее при отсутствии дружественных контактов на высшем уровне США не жалеют денег для Армении. По словам Кента, с момента обретения Арменией независимости, Соединенные Штаты предоставили стране помощь в размере более $2 млрд на образовательные программы, на благоустройство сел, разминирование военной зоны.

Кроме того, после прихода Пашиняна к власти США продолжили выделять финансовую помощь Армении в развитии альтернативной электроэнергетики, на проведение демократических реформ. Предполагается, что в ходе визита в США Пашинян выступит в Лос-Анджелесе перед армянской диаспорой на территории «Гранд парк» — прямо перед мэрией города. Ожидается участие 20 - 30 тысяч человек. «Я давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе, в самом армянском городе…Думаю, мы устроим мощное и теплое армянское собрание в городе, который многие по праву называют столицей диаспоры», - заявил в соцсети армянский премьер. В США проживает по разным оценкам от полумиллиона до двух миллионов армян. В самой Армении — менее 3 млн. Оппоненты Пашиняна утверждают, что прошлогодняя встреча Пашиняна с соотечественниками и с Трампом сорвалась потому, что Пашинян никому не интересен. А сейчас он едет за океан просить у Трампа денег. По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, судя по тому, что повестка визита президента Армении в США до сих пор находится в разработке, она либо чрезвычайно важная и сложная, либо для нее просто нет подходящих тем.