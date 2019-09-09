Пашинян едет к Трампу просить деньги Армения не интересна Вашингтону
Премьер Армении Никол Пашинян едет с визитом в США засвидетельствовать свое почтение президенту Трампу. «Едет денег просить», - комментирует оппозиция. Порядка $2 млрд Армения уже получила от США. При этом Пашинян уже наладил взаимоотношения с президентом Путиным и научился выбивать деньги в России, говорится в статье российского издания «Газета.ру».
Издание отмечает, что Никол Пашинян едет в США ориентировочно 22 сентября. На готовящийся визит отреагировал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он сообщил, что Соединенные Штаты хотят видеть «процветающую успешную Армению». Мирная смена власти весной 2018 года открыла, по его словам, новые возможности для развития Армении, и США заинтересованы помочь стране в этом деле.
Ранее, в мае этого года представитель администрации США уже встречался с Пашиняном в Ереване и обсуждал возможность его встречи с президентом США Дональдом Трампом. В тот раз организовать переговоры двух лидеров не получилась. Как сообщал сам премьер, «из-за графика и других обстоятельств». В Нью-Йорке Пашинян тогда планировал встречу с соотечественниками, но тоже не срослось.
Зато было признано, что существует «дефицит прогресса в двусторонних отношениях» между США и Арменией из-за отсутствия контактов на высшем уровне. Тем не менее при отсутствии дружественных контактов на высшем уровне США не жалеют денег для Армении.
По словам Кента, с момента обретения Арменией независимости, Соединенные Штаты предоставили стране помощь в размере более $2 млрд на образовательные программы, на благоустройство сел, разминирование военной зоны.
Кроме того, после прихода Пашиняна к власти США продолжили выделять финансовую помощь Армении в развитии альтернативной электроэнергетики, на проведение демократических реформ.
Предполагается, что в ходе визита в США Пашинян выступит в Лос-Анджелесе перед армянской диаспорой на территории «Гранд парк» — прямо перед мэрией города. Ожидается участие 20 - 30 тысяч человек. «Я давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе, в самом армянском городе…Думаю, мы устроим мощное и теплое армянское собрание в городе, который многие по праву называют столицей диаспоры», - заявил в соцсети армянский премьер.
В США проживает по разным оценкам от полумиллиона до двух миллионов армян. В самой Армении — менее 3 млн. Оппоненты Пашиняна утверждают, что прошлогодняя встреча Пашиняна с соотечественниками и с Трампом сорвалась потому, что Пашинян никому не интересен. А сейчас он едет за океан просить у Трампа денег.
По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, судя по тому, что повестка визита президента Армении в США до сих пор находится в разработке, она либо чрезвычайно важная и сложная, либо для нее просто нет подходящих тем.
С точки зрения текущей геополитической конъюнктуры, второй вариант очевидно наиболее вероятен «и возможная встреча двух президентов это лишний раз подтвердит», считает Капустянский.
Эксперты дают понять, что для США, по крайней мере сейчас, во главе с Трампом, Армения или Грузия — это совершенно не интересно, там есть темы поважнее. А значит и итоги ожидаемой встречи, скорее, будут носить «формальный характер».
«Американцы сейчас совершенно точно не готовы наращивать внешние вложения в малоперспективные с точки зрения быстрой выгоды отношения. Остаются только интересы США в геополитике, или историях для внутреннего электората», — говорит эксперт. Так что, Пашинян просто обречен сидеть на двух стульях одновременно.