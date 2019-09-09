ООО Azercell Telekom принимает участие на международной выставке-конференции ITU Telecom World 2019, одного из самых важных событий года в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Выставка, проводимая в Будапеште, столице Венгрии, демонстрирует доступные возможности для более быстрого внедрения инноваций в сфере ИКТ. На выставке был организован Национальный Павильон нашей страны. На павильоне совместно с организациями при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, частными компаниями в сфере ИКТ и стартапами, Azercell также представляет нашу страну. Здесь Azercell знакомит участников выставки с новой идентичностью бренда и стратегией цифровизации, достижениями в сфере расширения сети 4G по всей стране, а также с широким спектром инновационных услуг, предлагаемых предприятиям и отдельным пользователям.

Мероприятие, организованное Международным союзом электросвязи (МСЭ), проходит под лозунгом "Вместе осуществляя инновации: важно обеспечить возможность установления соединений". Основной темой международной выставки-конференции ITU Telecom World 2019 является усиление сотрудничества правительств и организаций с целью повышения качества жизни людей посредством цифровых технологий.

На выставке ITU Telecom World 2019 посетители могут ознакомиться с технологиями, проектами и продуктами ИКТ, представленными различными странами мира. На выставке демонстрируются инициативы инновационного развития ИТ-сферы, представлены партнерские и инвестиционные возможности.

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