Военнослужащие азербайджанской армии отправились в Германию для участия в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction - 19, которые будут проводиться в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс, сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых Европейским командованием США (EUCOM), является повышение уровня оперативной координации между НАТО и странами-партнерами, а также боеготовности их подразделений и совершенствование индивидуальных качеств военнослужащих.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих азербайджанской армии.

Учения продлятся до 30 сентября.