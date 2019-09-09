Четырехдверный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé появился в Азербайджане.

Уникальный дизайн, максимальный комфорт и феноменальная спортивная техника с четырехдверной компоновкой Fastback - отличительные черты модели. Последовательное расширение семейства AMG GT четырехдверным купе открывает сегмент для тех клиентов, которые ищут автомобиль на каждый день в сочетании с уникальными возможностями Mercedes-AMG.

Совершенно новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé разгоняется до 315 км/ч. Современные мощные двигатели V6 и V8 развивают от 435 л.с. до 639 л.с.; несмотря на высокие показатели производительности, агрегаты демонстрируют превосходную эффективность, расход топлива в среднем составляет от 9,1 до 11,2 л/100 км, при этом выбросы CO2 – 209-256 г/км.

Совершенно новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé дополняет спортивное семейство. Здесь достаточно простора на втором ряду сидений, и прекрасное исполнение фронтальной части.

Ознакомится с доставленными в Баку новыми автомобилями возможно, обратившись в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00