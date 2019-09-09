Ким Кардашьян едет с лекцией в Ереван

Всемирно известная звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян прибудет в Армению для участия в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT 2019), который пройдет 6-9 октября в Ереване. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь конгресса Армине Удумян, сообщает «Спутник-Армения».

Кардашьян будет участвовать в качестве специального докладчика и модератора. Она выступит на пленарном заседании «Рынок идей», где будут представлены влияния современных технологий на СМИ, журналистику и искусство.

«У нее свыше 240 миллионов подписчиков в социальных сетях. Она одна из самых влиятельных и красивых женщин мира. Мы уверены, что Кардашьян как успешный предприниматель, как лидер в сфере социальной медиа, как мать и жена, может представить важные и интересные идеи о предпринимательстве в социальных сетях», – написала Удумян.

Отметчается, что ежегодный форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации» проводится по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, озвученной 11 октября 2017 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Основная цель форума — выработать совместные меры для ускорения развития цифровых экономик стран ЕАЭС и повышения их конкурентоспособности.