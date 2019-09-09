«Путин и армия заходят в торговые центры», «Может, кто-то мог начать торговать футболками с символикой Третьего рейха?», «У Тимати черная полоса...». И это только малая часть эмоциональных реплик.

И вот магазин открыл свои двери. В соцсетях тут же было выложено множество фотографий и видео. Немедленно хлынула волна комментариев, большей частью возмущенных.

Перед открытием его анонсировалось, что в ассортименте будет одежда типа street wear, спортивная, комплекты для семей — детей и взрослых в одном стиле, различные аксессуары.

На днях рижане, пришедшие на открытие второй очереди крупного торгового центра в столице Латвии, были, мягко сказать, удивлены. В одном из отделов открылся магазин одежды скандально известного рэпера Тимати. Но дело не в факте открытия самого торгового места. Дело в содержании, в видах одежды и символике, размещенной на ней.

В публичном пространстве прозвучали даже призывы обратиться в службу безопасности Латвии, чтобы проверить, соответствует ли товар этой точки политике нашей страны и не наносит ли идеологический ущерб.

Спецслужба отреагировала быстро. Уже началась проверка магазина, в коллекции одежды которого есть стилизованный портрет Путина, российский флаг, надпись «Армия России». Было опубликовано заявление:

“То, что в одном из крупнейших торговых центров Латвии открылся магазин прокремлевски ориентированного российского рэпера, созвучно с усилиями России пропагандировать свой геополитический курс и усилить свое влияние в других странах. Одежда, которая создает впечатление о принадлежности к российским военным силам, принимая во внимание агрессивную политику России, может вызвать различные недоразумения в обществе”, – отметили в СГБ.

Представительница управляющей компании тоже среагировала на мнение СГБ: она призвала изъять из продажи провокационную коллекцию.

Но это вряд ли сможет остановить гражданскую активность рижан. Все больше людей подключаются к бойкоту не только торговой точки с брендом Тимати, но и к бойкоту всего торгового центра.

А это значит, что недальновидное решение предоставить торговое место прокремлевскому рэперу грозит немалыми убытками обширной сети норвежского владельца.

Кстати, клип рэпера, выпущенный накануне выборов в Москве, уже собрал в Сети рекордное количество дизлайков — миллион! Это серьезный сигнал того, что прежний кумир стремительно падает с пьедестала.

Впрочем, в интернете появились и мнения тех, кому скандал вокруг этого магазина не стоит такого повышенного внимания, что это, мол, только разжигает ажиотаж вокруг него, что это может стать поводом для российской пропаганды, которая закричит о зажиме «латвийскими фашистами» свободы слова.

Кто-то, напротив, предложил рядом с этой точкой поставить стенды с информацией из Музея оккупации (музей, посвященный оккупациям Латвии — советской и нацистской - в Риге — прим.авт.).

Правда, прозвучало и мнение одного из журналистов, который считает, что «заваренная каша» вокруг торговли майками, свидетельство застарелого мышления, потому, дескать, что там нет ни одного запрещенного символа.

Так или иначе, но произошедшее — очередная экстраполяция мировых процессов на внутреннюю жизнь такой небольшой европейской страны, как Латвия.