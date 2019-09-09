Названы страны с наиболее жесткой цензурой

Комитет по защите журналистов представил рейтинг стран с наиболее жесткой цензурой. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, возглавили рейтинг из 10 стран Эритрея (страна в восточной Африке), КНДР и Туркмения. В пятерку лидеров также вошли Саудовская Аравия и Китай.

Далее следуют Вьетнам и Иран. В списки также оказались Экваториальная Гвинея, Беларусь и Куба.

Рейтинг составлялся на основании ограничения свободы прессы, а именно — тюремного заключения, репрессивных законов, слежки за журналистами и ограничения доступа в интернет и социальные сети. Кроме того, принимались во внимание блокировка иностранных СМИ, слежка за журналистами со стороны властей и другие критерии.