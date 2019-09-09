Если бы не Эмиль, то в первом тайме сборная Азербайджана проигрывала бы уже со счетом 0:3 или 0:4. Ну а без великолепного сольного прохода Тамкина, завершившегося голом, у Азербайджана, скорее всего, по-прежнему стоял бы ноль в графе «набранные очки».

Вот как основные действующие лица вчерашней игры оценили матч с хорватами:

«Эта ничья сродни победе, - говорит Эмиль Балаев, вышедший в стартовом составе вместо неудачно проведшего игру с Уэльсом Салахата Агаева. – Это большой результат для нас. Нам удалось отнять очки у вице-чемпионов мира, которые на днях разгромили Словакию на выезде со счетом 4:0.

Пенальти Модрича? Я правильно выбрал направление прыжка, но не получилось дотянуться до мяча. Как и любой вратарь, хочу покидать поле без пропущенных мячей. Сделал все, что мог. Это был мой дебют в основном составе, и я получил много положительных эмоций.

Что касается отраженных мною атак хорватов, то меня поддерживала вся команда. Если в тебя все верят, то хочется сделать все, чтобы помочь. Я чувствовал это.

Уровень хорватской сборной очень высок. С первых минут они стали доказывать это. Но в футболе не всегда удается использовать свои моменты. Наша команда приложила максимум усилий, чтобы помешать гостям.

Стану ли я теперь номером один в сборной? Я, Салахат Агаев и Шахруддин Магомедалиев - вратари одного уровня, и, как говорит наш тренер Дмитрий Крамаренко, он верит в нас одинаково.

Когда одержим первую победу? В следующих играх. Начали с одного очка, теперь постараемся добиться большего».