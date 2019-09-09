Балаев отбивал, Халилзаде забивал Два героя матча с Хорватией
Главными героями вчерашнего матча Азербайджан – Хорватия (1:1) в составе сборной Азербайджана были вратарь Эмиль Балаев и автор нашего единственного гола Тамкин Халилзаде.
Если бы не Эмиль, то в первом тайме сборная Азербайджана проигрывала бы уже со счетом 0:3 или 0:4. Ну а без великолепного сольного прохода Тамкина, завершившегося голом, у Азербайджана, скорее всего, по-прежнему стоял бы ноль в графе «набранные очки».
Вот как основные действующие лица вчерашней игры оценили матч с хорватами:
«Эта ничья сродни победе, - говорит Эмиль Балаев, вышедший в стартовом составе вместо неудачно проведшего игру с Уэльсом Салахата Агаева. – Это большой результат для нас. Нам удалось отнять очки у вице-чемпионов мира, которые на днях разгромили Словакию на выезде со счетом 4:0.
Пенальти Модрича? Я правильно выбрал направление прыжка, но не получилось дотянуться до мяча. Как и любой вратарь, хочу покидать поле без пропущенных мячей. Сделал все, что мог. Это был мой дебют в основном составе, и я получил много положительных эмоций.
Что касается отраженных мною атак хорватов, то меня поддерживала вся команда. Если в тебя все верят, то хочется сделать все, чтобы помочь. Я чувствовал это.
Уровень хорватской сборной очень высок. С первых минут они стали доказывать это. Но в футболе не всегда удается использовать свои моменты. Наша команда приложила максимум усилий, чтобы помешать гостям.
Стану ли я теперь номером один в сборной? Я, Салахат Агаев и Шахруддин Магомедалиев - вратари одного уровня, и, как говорит наш тренер Дмитрий Крамаренко, он верит в нас одинаково.
Когда одержим первую победу? В следующих играх. Начали с одного очка, теперь постараемся добиться большего».
Тамкин Халилзаде о своем голе в ворота финалистов ЧМ-2018 сказал просто: «В том эпизоде я поверил в себя». По его словам, сборная Азербайджана доказала, что и она умеет играть в футбол.
«После игры с Уэльсом у нас было мало времени на подготовку, - говорит автор гола. - Результат матча в Кардиффе нас сильно расстроил как из-за пропущенных мячей, так и из-за того, что уступили в концовке. Несмотря на это, тренерский штаб смог нас хорошо подготовить к Хорватии. Хорошо проанализировали соперника. Хотя это не тот противник, которого надо пристально изучать. Эту команду все хорошо знают.
В первой половине первого тайма соперник имел несколько голевых эпизодов, но Эмиль Балаев очень уверенно стоял в воротах. Я вышел на поле во втором тайме, и у меня был эпизод, после которого я обрел больше уверенности. Поверил, что хорватам можно забить. Счастлив, что в итоге смог это сделать. Мы заслужили ничью. Могли даже выиграть, но в конце не забили победный мяч.
Мы уже играли с хорватами в Загребе, и тогда тоже выглядели хорошо. Футбол сейчас таков, что с любой командой можно удачно сыграть. Сегодня доказали всему миру, что и мы умеем играть в футбол. Впереди еще три матча. Постараемся и в дальнейшем радовать Азербайджан».