Минобороны России опровергает удары по Идлибу

Минобороны РФ опровергло сообщение о нанесении российской авиацией удара в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, сообщает Интерфакс.

В военном ведомстве напомнили, что 31 августа начал действовать режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, в связи с этим самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют.

Таким образом в Минобороны прокомментировали сообщения СМИ о том, что ВКС наносят удары по высоте Джабаль аль-Акрат.