Генпрокуратура не расследует дело министров, которые, по словам Новрузова, украли миллиарды

В Генпрокуратуре не ведется никакого расследования по поводу заявления депутата Сиявуша Новрузова. Об этом Trend заявил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Напомним, что ранее Сиявуш Новрузов выступил со скандальным заявлением о том, что некоторые бывшие министры, будучи на должности, украли миллиарды.

Данное заявление вызвало общественный резонанс, и пользователи соцсетей отмечали, что это скандальное заявление должно стать предметом расследования правоохранительных органов.