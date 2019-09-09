Самый богатый человек Китая ушел на пенсию… в 55 лет заметки нашего автора
Китайский миллиардер Джек Ма объявил о своем уходе на пенсию. Это заявление было сделано им в 20-ю годовщину создания Alibaba, а также в его 55-й день рождения.
Он основал Alibaba вместе с группой друзей, таких же как и он - бедных студентов, на снимаемой вскладчину квартире в Ханчжоу в 1999 году. Сегодня, по данным Forbes, собственный капитал Ма составляет 38,4 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком Китая. А его главное детище, Alibaba Group Holding имеет рыночную капитализацию в 460 миллиардов долларов.
В одной из его биографий мне встретилась такая фраза: «В Китае, если вы уникум, каких один на миллион, вас таких там будет 1300 человек». Джек Ма стал единственным из этого количества китайцев человеком, достигшим небывалых для КНР высот в бизнесе.
Секрет его успеха? Он предельно прост. «В современном мире все мечтают о хорошей жизни. Добиться этого можно только в том случае, если вкладывать в свой труд больше сил, чем остальные», - с фирменной улыбкой отвечает он.
Впрочем, как всякий китаец, Джек Ма внешне необычайно противоречив. Когда дела в Alibaba Group шли не очень успешно, он был ярым сторонником сверхурочной работы.
«Лично я считаю, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это огромное благословение. Многие компании и многие люди не имеют возможности работать с девяти утра до девяти вечера. Если вы не работаете в таком режиме, когда вы молоды, то когда у вас будет еще такая возможность дальше?» - говорил он.
Сейчас, на пике успеха, его взгляды изменились. Выступая недавно на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, Джек Ма заявил, что люди вообще должны работать 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта. «Ваши прадеды еще должны были усердно работать», - заявил он собравшимся, сидя рядом на сцене с Илоном Маском. - «Но зачем нам так много работать? Я думаю, люди должны работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа».
Видимо, сейчас, выйдя на пенсию, он так и поступит. Поскольку уже предупредил, что его уход с занимаемой должности не означает, что он прекратит предпринимательство. И ему действительно есть чем заняться - от благотворительности и продвижения сельскохозяйственных проектов в Китае, которые всегда его интересовали, до внедрения уникальных информационных технологий. Чем сейчас занимается еще одно его детище - MYbank.
За четыре года своего существования этот банк выдал кредитов на 2 триллиона юаней (290 миллиардов долларов), - опираясь на огромные объемы данных о людях и китайское законодательство, которое позволяет использовать их для скоринга. И за эти же четыре года MYbank поставил несколько рекордов в банковской области. Так, в нем заявки на кредит одобряют в 4 раза чаще, чем в традиционных банках, а решения принимаются за пару секунд, а не за 30 дней. Более того, затраты на выдачу кредита составляют около 3 юаней вместо 2000.
Фантастика с элементами авантюризма? Но в 2018-м году чистый доход MYbank составил 670 миллионов юаней, а его капитализацию планируют довести до 10 миллиардов.
Джек Ма - фигура в Китае необычайно популярная. Достаточно сказать, что его имя в качестве торговой марки пытались зарегистрировать более 20 разных компаний.
А еще он ценим властями. Так, в нынешнем году основатель корпорации Alibaba Group Джек Ма попал во всекитайский список из 100 человек, «внесших особый вклад в социально-экономическое развитие Китая за последние 40 лет политики реформ и открытости».
Власти республики назвали его «создателем цифровой экономики» и «передовиком дела по продвижению реформ» и с особой гордостью подчеркивают, что Джек Ма - член коммунистической партии Китая. Это ведь раньше частные предприниматели считались в КНР эксплуататорским классом и вплоть до 16-го съезда КПК, состоявшегося в 2002 году, не могли вступать в партию.
Но новые времена - новая политика. С увеличением их вклада в экономическое развитие Китая, компартия скорректировала свое отношение к этой группе. В поправках к действующему Уставу партии, принятых на 16-м съезде, они были определены как «передовой элемент других социальных слоев».
Так что, Джек Ма - «передовой». Он был и остается авангардом нового Китая, он еще не раз удивит мир - и его уход на пенсию ему в этом не помеха.