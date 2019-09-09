Дмитрий Рой, отдел международной политики 14:21

Китайский миллиардер Джек Ма объявил о своем уходе на пенсию. Это заявление было сделано им в 20-ю годовщину создания Alibaba, а также в его 55-й день рождения. Он основал Alibaba вместе с группой друзей, таких же как и он - бедных студентов, на снимаемой вскладчину квартире в Ханчжоу в 1999 году. Сегодня, по данным Forbes, собственный капитал Ма составляет 38,4 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком Китая. А его главное детище, Alibaba Group Holding имеет рыночную капитализацию в 460 миллиардов долларов.

В одной из его биографий мне встретилась такая фраза: «В Китае, если вы уникум, каких один на миллион, вас таких там будет 1300 человек». Джек Ма стал единственным из этого количества китайцев человеком, достигшим небывалых для КНР высот в бизнесе. Секрет его успеха? Он предельно прост. «В современном мире все мечтают о хорошей жизни. Добиться этого можно только в том случае, если вкладывать в свой труд больше сил, чем остальные», - с фирменной улыбкой отвечает он. Впрочем, как всякий китаец, Джек Ма внешне необычайно противоречив. Когда дела в Alibaba Group шли не очень успешно, он был ярым сторонником сверхурочной работы. «Лично я считаю, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это огромное благословение. Многие компании и многие люди не имеют возможности работать с девяти утра до девяти вечера. Если вы не работаете в таком режиме, когда вы молоды, то когда у вас будет еще такая возможность дальше?» - говорил он.

Сейчас, на пике успеха, его взгляды изменились. Выступая недавно на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, Джек Ма заявил, что люди вообще должны работать 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта. «Ваши прадеды еще должны были усердно работать», - заявил он собравшимся, сидя рядом на сцене с Илоном Маском. - «Но зачем нам так много работать? Я думаю, люди должны работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа». Видимо, сейчас, выйдя на пенсию, он так и поступит. Поскольку уже предупредил, что его уход с занимаемой должности не означает, что он прекратит предпринимательство. И ему действительно есть чем заняться - от благотворительности и продвижения сельскохозяйственных проектов в Китае, которые всегда его интересовали, до внедрения уникальных информационных технологий. Чем сейчас занимается еще одно его детище - MYbank. За четыре года своего существования этот банк выдал кредитов на 2 триллиона юаней (290 миллиардов долларов), - опираясь на огромные объемы данных о людях и китайское законодательство, которое позволяет использовать их для скоринга. И за эти же четыре года MYbank поставил несколько рекордов в банковской области. Так, в нем заявки на кредит одобряют в 4 раза чаще, чем в традиционных банках, а решения принимаются за пару секунд, а не за 30 дней. Более того, затраты на выдачу кредита составляют около 3 юаней вместо 2000.