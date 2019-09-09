Зюганов: Россия утопает в деньгах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что государство скопило огромные денежные суммы и золото-валютные резервы, но не спешит их тратить на развитие экономики и социальную сферу, передает корреспондент «Росбалта».

«Когда вам говорят, что у нас нет денег, да у нас столько денег не было никогда за последние годы!», — заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, «мы сидим на горе из денег и золота как собака на сене и не можем распорядиться ими, чтобы помочь нищим, многодетным…».

Зюганов напомнил, что профицит федерального бюджета составил более 7 трлн рублей, еще 7 трлн рублей скопили в ФНБ. «530 млрд — золото-валютные резервы, это рекорд, банки пухнут от денег», — указал Зюганов.