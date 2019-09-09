Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что властям Грузии нужно рассмотреть вопрос о вступлении в альянс без Абхазии и Южной Осетии, передает РИА Новости.

Решение территориальных конфликтов является одним из критериев для вступления в НАТО.

"Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства... Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО",- заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.

Представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе считает предложение Расмуссена интересным. Он полагает, что власти должны рассматривать этот вопрос.

При этом лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что это довольно сложная тема.

"Существуют вопросы, которые требуют обсуждения. Необходим общий консенсус, дополнительных комментариев это не требует. Ни мы, ни одна политическая сила не откажется от этих территорий... Принятие Грузии в любую международную организацию должно произойти в тех границах, которые признает международное сообщество, в том числе НАТО",- заявил Вольский журналистам.