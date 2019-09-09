Адвокат Адиль Исмайлов потерял полномочия на 1 год

Как стало известно haqqin.az, решение было принято на основе заключения дисциплинарной комиссии в результате длительного дисциплинарного разбирательства с участием обеих сторон. Несмотря на то, что на заседании Президиума Коллегии адвокатов присутствовал и сам Адиль Исмайлов, он пока никак не прокомментировал причины своего наказания.

Президиум Коллегии адвокатов принял решение о приостановлении полномочий адвоката Адиля Исмайлова сроком на один год.

В то же время haqqin.az удалось выяснить, что причиной наказания Адиля Исмайлова стала жалоба другого адвоката Сахиля Гулиева. Сахиль Гулиев обратился в Коллегию адвокатов с жалобой на то, что Адиль Исмайлов безосновательно публично оскорбляет его в соцсетях, обвиняя в тяжких нарушениях и бесчестии, что является грубейшим нарушением закона и дисциплинарного кодекса адвокатов.

Сахиль Гулиев призвал своих коллег дать оценку действиям Адиля Исмайлова. Адвокату было предложено извиниться перед своим коллегой, но Адиль Исмайлов отказался это сделать, что и привело к его наказанию.