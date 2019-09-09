Россия отказалась выдавать Азербайджану сетевика-матершинника
Санкт-Петербургский городской суд 10 сентября отменил постановление Дзержинского районного суда о выдворении за пределы России видеоблогера, сетевика-матершинника Эльвина Исаева за нарушение режима пребывания в РФ и назначении ему штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Дело направлено на новое рассмотрение.
По информации российских СМИ, Эльвина Исаева освободили из Центра временного содержания мигрантов в Ленинградской области.
Ранее российский суд принял решение о лишении Эльвина Исаева российского гражданства. Ожидалась его скорая депортация в Азербайджан.
Отметим, что сетевик-матершинник Э.Исаев регулярно и на протяжении долгого времени выступал с оскорблениями в адрес известных общественных и политических деятелей Азербайджана, а также призывал к терактам против государственных служащих.