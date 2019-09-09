США задумались о санкциях против «Роснефти»

Власти США могут наложить санкции на «Роснефть» за сотрудничество с Венесуэлой. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он пояснил, что, по мнению Вашингтона, российская компания покупала у Каракаса нефть со скидкой и перепродавала ее по более высокой цене. Таким образом, «„Роснефть“ одновременно помогала режиму в Венесуэле и наживалась на нем».

В январе после неудачной попытки госпереворота в Венесуэле США ввели санкции против нефтяной госкомпании PDVSA. В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на санкции, и тем самым «помогает» президенту Николасу Мадуро.