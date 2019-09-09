Gilan Holding в очередной раз увеличил уставный капитал

Gilan Holding, успешно осуществляя стратегию развития, в очередной раз увеличил уставный капитал. Так, объем уставного капитала ООО Gilan увеличен до 763 066 044 манатов.

Напомним, что согласно распространенной ранее информации, изменение уставного капитала, рост которого ожидался в компаниях и предприятиях, входящих в холдинг, осуществилось в соответствии с общей стратегией развития, определенной в начале 2019 года.

Эффективная деятельность холдинга, усиление рыночных позиций и обеспечение финансовой устойчивости создает возможности для увеличения уставного капитала входящих в него предприятий. В результате этого увеличивается вклад со стороны Gilan Holding в развитие различных секторов экономики страны и улучшения благосостояния населения.

Gilan Holding, действующий с 1987 года, является одной из ведущих групп компаний, осуществляющей инвестиции и крупномасштабные проекты в ненефтяном секторе для развития экономики Азербайджана, а также обеспечивающую продажи и узнаваемость местной продукции на внутренних и внешних рынках.