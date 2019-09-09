Медведев негативно высказался о членстве России в G8

«Это была не бесполезная площадка, но нас в туда в полном объеме никогда и не пускали», — сказал он.

Россия никогда не была полноправным членом «Большой восьмерки» (G8), заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя возможность возвращения страны в международный клуб. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 10 сентября.

По его словам, в современном мире такие ограниченные форматы не актуальны. Говоря об отношениях России и Евросоюза в целом, он отметил, что они «сейчас на нуле».

25 августа лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб, но выступили за усиление координации с Москвой. Это решение, по данным СМИ, раскритиковал президент США Дональд Трамп, по мнению которого участие России необходимо. По его словам, многие обсуждаемые на саммите вопросы касаются российской стороны, в частности, ситуация в Сирии. Он допустил, что пригласит российского президента на следующее мероприятие.

В свою очередь, американские конгрессмены в формате резолюции выразили несогласие с предложением вернуть Россию в состав «Большой семерки».