США помогут Украине пережить зиму без российского газа

Министерство энергетики США отправит в Украину экспертов для защиты Киева от возможных перебоев энергопоставок из РФ.

Как сообщается в Facebook посольства США на Украине, американские специалисты помогут создать план действий во время грядущего зимнего сезона. Они продумают способы реагирования на дефицит энергии.

Переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом о продлении транзита российского газа через территорию Украины состоятся 19 сентября.

Действующий контракт Украины с «Газпромом» на транзит газа был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. С 2020 года российская компания намерена максимально сократить транзит.