Нефть дорожает во вторник пятую сессию подряд на ожиданиях сокращения запасов в США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,6 (0,96%) - до $63,19 за баррель. Цена Brent превысила $63 за баррель впервые с 1 августа.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,62 (1,07%) - до $58,47 за баррель.