Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра.

В пресс-службе МЧС отметили, что в последнее время наблюдается рост количества оперативных сообщений, поступающих на горячую линию "112" МЧС по поводу того, что малолетние дети остаются в беспомощном состоянии в квартирах за закрытой дверью и лифте.