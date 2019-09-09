«Не оставляйте своих детей без присмотра» Призыв от МЧС, видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра.
В пресс-службе МЧС отметили, что в последнее время наблюдается рост количества оперативных сообщений, поступающих на горячую линию "112" МЧС по поводу того, что малолетние дети остаются в беспомощном состоянии в квартирах за закрытой дверью и лифте.
Так, в июле и августе этого года на "горячую линию" поступило 42 оперативных сообщения о пребывании малолетних в беспомощном состоянии за закрытой дверью и 33 оперативных сообщений о том, что дети остались в лифте.
В целом, в 75 операциях 89 детей были спасены от опасности и переданы членам семьи и близким: «Учитывая учащение подобных случаев, сопряженных с такими опасными факторами, как наличие открытых частей электропроводов, электрических плит, газовых печей, открытых окон и балконов, химических веществ, призываем родителей быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра».