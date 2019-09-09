Межбанк привез новую технологию в Азербайджан

Международный банк Азербайджана, который неизменно поддерживает развитие инфраструктуры безналичных платежей в нашей стране, сделал еще один важный шаг в этом направлении. Банк впервые в партнерстве с VISA International начал использовать технологию бесконтактных платежей с использованием NFC (Near Field Communication).

Новости были представлены общественности на мероприятии, которое состоялось 10 сентября в отеле Mariott «Апшерон». Представители Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики, Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Ассоциации банков Азербайджана, а также директор VISA по Кавказу Кристина Дорош и директор по цифровым приложениям компании в Украине, СНГ, Юго-Восточной Европе Александр Стелмакс, на встрече проинформировали особую значимость технологии NFC и принципы ее работы.

Новый способ оплаты позволяет клиентам совершать бесконтактные платежи через свои мобильные телефоны в POS-терминалах без использования пластиковой карты. Для совершения платежа нужно активировать соответствующую функцию на телефоне и приблизить телефон к POS-терминалу. Для этого мобильный телефон должен работать на платформе Android и поддерживать технологию NFC. Для получения дополнительной информации: https://www.ibar.az/ru/individual/electronic-services/nfc-technology/

При осуществлении бесконтактных платежей с помощью мобильного телефона полностью соблюдаются требования безопасности международных карточных организаций.

Заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Эльмир Хабибуллаев, сказал: «Мы надеемся, что запуск технологии NFC Международным банком Азербайджана будет встречен нашими клиентами с одобрением. Мы будем продолжать внедрять инновационные решения, способствующие развитию инфраструктуры безналичных платежей».

Ссылка для загрузки мобильного приложения IBA Pay:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mwb.iba.ac