Курица и индейка оказались опасными для здоровья

Риск развития рака простаты и меланомы может расти из-за потребления курицы, индейки и другого мяса птицы. К такому выводу пришли онкологи в Оксфордском университете.

Как пишет Journal of Epidemiology and Community Health, ученые попытались выяснить, как связано с риском развития рака употребление в пищу красного и белого мяса. Они изучили данные о питании и здоровье 475 тыс. британцев. При этом у 23 тыс. участников иследования позже обнаружили онкологические заболевания.

Связь красного мяса с раком толстой кишки, рака груди и простаты подтвердилась — опасной признали регулярное потребление 50 граммов таких продуктов в сутки. Кроме того, риск развития злокачественной меланомы и рака простаты также возрастал у тех, кто потреблял не менее 30 граммов белого мяса в день.

Насколько в действительности вредно мясо птицы, ученым еще предстоит выяснить.

Отметим, среди факторов риска развития меланомы — не только ультрафиолетовое излучение, но и пестициды в продуктах, курение и недосып, из-за которого возникает дефицит гормона мелатонин.