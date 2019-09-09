Не Россия, а Евросуд запретил выдавать Азербайджану сетевика-матершинника

По словам адвокатов Исаева, они воспользовались правилом 39 Европейского суда, которое в качестве срочной меры запрещает депортацию или экстрадицию лиц, если они представляют общественную значимость или в их отношении существуют угрозы.

Депортацию сетевика-матершинника Эльвина Исаева из России в Азербайджан запретил Европейский суд по правам человека, сообщает haqqin.az.

При этом дело Эльвина Исаева отправят на пересмотр в суд первой инстанции. До повторного рассмотрения дела Эльвина Исаева депортировать не могут, т.к. это будет нарушением положений Евросуда.

Адвокаты также отметили, что Эльвин Исаев выйдет на свободу завтра.

Стоит также отметить, что и Россия, и Азербайджан находятся в юрисдикции Европейского суда по правам человека и поэтому его решения обязательны к исполнению.

Ранее российский суд принял решение о лишении Эльвина Исаева российского гражданства. Ожидалась его скорая депортация в Азербайджан.

Отметим, что сетевик-матершинник Э.Исаев регулярно и на протяжении долгого времени выступал с оскорблениями в адрес известных общественных и политических деятелей Азербайджана, а также призывал к терактам против государственных служащих.