Почему Азербайджан не играл так раньше? О сенсации с Хорватией, и не только
Неожиданно сыграв вничью 1:1 с главным фаворитом нашей отборочной группы, финалистом последнего чемпионата мира Хорватией, сборная Азербайджана вновь подарила надежду нашим любителям футбола. Надежду на то, что не все так плохо у нашей национальной команды...
По сравнению с матчем с Уэльсом главный тренер Никола Юрчевич произвел в стартовом составе два изменения. Замена голкипера Салахата Агаева на Эмиля Балаева, успешно играющего за казахстанский «Тобол», напрашивалась. Салахат провалил игру в Кардиффе и было бы странно при наличии Балаева вновь выпустить Агаева в старте.
Вместо Ричарда Алмейды на поле вышел Джавид Гусейнов. Юрчевич не объяснил отсутствие Алмейды, но, судя по всему, у футболиста «Карабаха» после матча с Уэльсом были проблемы со здоровьем. Иначе зачем сажать его на скамейку основного полузащитника?
Отсутствие натурализованного бразильца очень сказывалось в первые минуты игры. Хорваты сразу же насели на наши ворота, а в составе сборной Азербайджана было некому попридержать мяч, успокоить игру, как это умеет делать Алмейда.
Результатом стартового натиска сборной Хорватии стал пенальти, назначенный в наши ворота. Можно долго спорить о том, прав ли был швейцарский арбитр Сандро Шерер, указав на точку. Мяч находился очень близко от Антона Кривоцука, и убрать руку он не успевал. Но наш футболист сделал дополнительное движение рукой, которое, похоже, и побудило судью назначить 11-метровый. Одним словом, эпизод на усмотрение арбитра.
Кстати, во втором тайме ни главный арбитр, ни его помощники не заметили игру рукой хорвата Домагоя Виды. Дело, правда, было не в штрафной площади, но возможности подать опасный «стандарт» сборная Азербайджана лишилась.
Итак, хорваты открывают счет. Команда Юрчевича находится в ступоре, и у гостей появляются еще стопроцентные моменты для взятия ворот. И тут сборную Азербайджана спасает Эмиль Балаев! Это был его первый матч в стартовом составе национальной команды. Что ж, о таком крутом дебюте можно только мечтать!
Балаев дважды выручил после выходов один на один, а также спасал команду после дальних ударов. Если бы не уверенная игра нашего голкипера, исход матча был бы решен в первые 15-20 минут, и ничто нам уже не помогло бы.
Эмиль вернул нашу команду в игру, постепенно хозяева стали переходить на чужую половину поля, пытаясь комбинировать. Особо выделялись Рамиль Шейдаев и Дмитрий Назаров. Первый совершил проход по правому флангу, вошел в штрафную и, не найдя партнеров по команде, пробил с острого угла. Голкипер Ливакович был на месте. Назаров же проник в штрафную с левого края, после чего отдал отличный пас на Джавида Гусейнова. У того была хорошая позиция для удара почти с линии штрафной, но мяч полетел выше ворот.
В перерыве Юрчевич сделал решившую судьбу матча замену. Вместо Павла Пашаева на поле вышел Тамкин Халилзаде. Команда вернулась к игре в четыре защитника. Максим Медведев отошел на свой родной правый фланг, а проводящий второй подряд хороший матч Бахлул Мустафазаде и Антон Кривоцук, не теснясь, разместились в центре обороны.
На 54-й минуте Халилзаде сделал первую попытку пробить по воротам хорватов, но соперник подставил ногу, и мяч ушел на угловой. А вот второй заход удался! Тамкин прошел трех футболистов сборной Хорватии. Первой жертвой стал Марсело Брозович. Он попытался сфолить у линии штрафной площади, но Халилзаде устоял на ногах и набрал еще большую скорость. Любое касание со стороны хорватских защитников могло завершиться назначением ответного пенальти. Возможно, из-за этого футболист «Ливерпуля» Деян Ловрен не стал жестко ставить ногу. В результате Тамкину удалось вклиниться между ним и Карло Бартолецом и здорово пробить! 1:1!
Халилзаде мог забить и победный гол, но в концовке после паса Рамиля Шейдаева и срезки от головы защитника пробил неточно.
На второй тайм сборная Азербайджана вышла как на смертельный бой. Хорваты же решили, что уж еще один гол они точно закатят, даже не играя на тех скоростях, которые были предложены ими в начале матча. Но не вышло.
Почему же сборная Азербайджана не играла так в домашних июньских матчах против Венгрии (1:3) и Словакии (1:5)? Юрчевич считает, что тогда футболисты прибыли в сборную в плохой физической форме. Но ведь у него было дней 20 на подготовку к отборочным играм, так почему же не удалось подтянуть команду? Или, быть может, есть какие-то другие причины ужасной игре с венграми и словаками?
Но сегодня хочется больше говорить о хорошем. Матчи с Уэльсом и Хорватией показали, что Юрчевич искал-искал и, наконец, как кажется, нащупал оптимальный на данный момент вариант игры и сочетаний для сборной Азербайджана. И очень обидно, что сразу три игрока из нынешнего состава из-за перебора желтых карточек не смогут сыграть в следующем отборочном матче с Венгрией. Это – капитан Максим Медведев, Дмитрий Назаров и Антон Кривоцук. Роль первых двух футболистов сложно переоценить. Без них национальной команде в Будапеште будет очень тяжело. Особенно расстроила желтая карточка Медведева, полученная в концовке игры с хорватами за якобы затяжку времени. Но что поделать – такова цена ничьи с вице-чемпионами мира…
Медведева на его краю должен заменить Павел Пашаев. В паре с Бахлулом Мустафазаде, который заслужил право играть в основе с Венгрией, в центре обороны, скорее всего, выйдет либо Рахиль Мамедов, либо Бадави Гусейнов, который, по прогнозам медицинского штаба, должен восстановиться к октябрю.
А в отсутствие Назарова будет важно, чтобы в сборную вернулся Эдди Исрафилов, который сейчас набирает форму после травмы. В общем, тренерскому штабу придется поломать голову над составом на матч в Будапеште, который состоится 13 октября.
Но это будет через месяц. А пока давайте просто порадуемся редкому успеху сборной Азербайджана!