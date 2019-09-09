О сенсации с Хорватией, и не только

Эльмир Алиев, отдел спорта 17:30

Неожиданно сыграв вничью 1:1 с главным фаворитом нашей отборочной группы, финалистом последнего чемпионата мира Хорватией, сборная Азербайджана вновь подарила надежду нашим любителям футбола. Надежду на то, что не все так плохо у нашей национальной команды...

По сравнению с матчем с Уэльсом главный тренер Никола Юрчевич произвел в стартовом составе два изменения. Замена голкипера Салахата Агаева на Эмиля Балаева, успешно играющего за казахстанский «Тобол», напрашивалась. Салахат провалил игру в Кардиффе и было бы странно при наличии Балаева вновь выпустить Агаева в старте. Вместо Ричарда Алмейды на поле вышел Джавид Гусейнов. Юрчевич не объяснил отсутствие Алмейды, но, судя по всему, у футболиста «Карабаха» после матча с Уэльсом были проблемы со здоровьем. Иначе зачем сажать его на скамейку основного полузащитника? Отсутствие натурализованного бразильца очень сказывалось в первые минуты игры. Хорваты сразу же насели на наши ворота, а в составе сборной Азербайджана было некому попридержать мяч, успокоить игру, как это умеет делать Алмейда. Результатом стартового натиска сборной Хорватии стал пенальти, назначенный в наши ворота. Можно долго спорить о том, прав ли был швейцарский арбитр Сандро Шерер, указав на точку. Мяч находился очень близко от Антона Кривоцука, и убрать руку он не успевал. Но наш футболист сделал дополнительное движение рукой, которое, похоже, и побудило судью назначить 11-метровый. Одним словом, эпизод на усмотрение арбитра. Кстати, во втором тайме ни главный арбитр, ни его помощники не заметили игру рукой хорвата Домагоя Виды. Дело, правда, было не в штрафной площади, но возможности подать опасный «стандарт» сборная Азербайджана лишилась.

Итак, хорваты открывают счет. Команда Юрчевича находится в ступоре, и у гостей появляются еще стопроцентные моменты для взятия ворот. И тут сборную Азербайджана спасает Эмиль Балаев! Это был его первый матч в стартовом составе национальной команды. Что ж, о таком крутом дебюте можно только мечтать! Балаев дважды выручил после выходов один на один, а также спасал команду после дальних ударов. Если бы не уверенная игра нашего голкипера, исход матча был бы решен в первые 15-20 минут, и ничто нам уже не помогло бы. Эмиль вернул нашу команду в игру, постепенно хозяева стали переходить на чужую половину поля, пытаясь комбинировать. Особо выделялись Рамиль Шейдаев и Дмитрий Назаров. Первый совершил проход по правому флангу, вошел в штрафную и, не найдя партнеров по команде, пробил с острого угла. Голкипер Ливакович был на месте. Назаров же проник в штрафную с левого края, после чего отдал отличный пас на Джавида Гусейнова. У того была хорошая позиция для удара почти с линии штрафной, но мяч полетел выше ворот. В перерыве Юрчевич сделал решившую судьбу матча замену. Вместо Павла Пашаева на поле вышел Тамкин Халилзаде. Команда вернулась к игре в четыре защитника. Максим Медведев отошел на свой родной правый фланг, а проводящий второй подряд хороший матч Бахлул Мустафазаде и Антон Кривоцук, не теснясь, разместились в центре обороны. На 54-й минуте Халилзаде сделал первую попытку пробить по воротам хорватов, но соперник подставил ногу, и мяч ушел на угловой. А вот второй заход удался! Тамкин прошел трех футболистов сборной Хорватии. Первой жертвой стал Марсело Брозович. Он попытался сфолить у линии штрафной площади, но Халилзаде устоял на ногах и набрал еще большую скорость. Любое касание со стороны хорватских защитников могло завершиться назначением ответного пенальти. Возможно, из-за этого футболист «Ливерпуля» Деян Ловрен не стал жестко ставить ногу. В результате Тамкину удалось вклиниться между ним и Карло Бартолецом и здорово пробить! 1:1! Халилзаде мог забить и победный гол, но в концовке после паса Рамиля Шейдаева и срезки от головы защитника пробил неточно.