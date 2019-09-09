Россия помешала удару Израиля по Сирии

Российские самолеты Су-35С были экстренно подняты в ночь на 10 сентября с авиабазы Хмеймим и направлены в южную часть Сирии для перехвата боевых самолетов Израиля. Об этом сообщает издание Avia.pro со ссылкой на собственные источники, пишет «Лента.ру».

Предполагается, что Россия могла помешать израильским самолетам нанести удары по Сирии в ответ на якобы обстрел израильской территории. Издание пишет, что сирийские системы противовоздушной обороны находились в полной боевой готовности, чтобы отразить атаку Израиля, однако помешали израильской авиации именно Су-35С.

О том, что вооруженные силы Сирии ожидают удара Армии обороны Израиля сообщалось ранее. Отмечалось, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску. Подобные обвинения в Сирии отвергают.