Путин уволил заместителя Лаврова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
Вместо него Владимир Путин назначил на должность замглавы МИД РФ Евгения Иванова
Как сообщала пресс-служба Валерия Лимаренко, который, по предварительным данным ЦИК России, одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области, он намерен предложить кандидатуру Карасина на пост сенатора от региона.