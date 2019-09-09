Министр энергетики выступил на тему «Роль новых технологий для конкурентной и продуктивной энергии». Подчеркнув, что технологии в мировой энергосистеме привели к большим изменениям, министр поделился опытом внедрения технологических инноваций в энергетическом секторе Азербайджана. Министр Пярвиз Шахбазов рассказал о реформах по устойчивому развитию Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, внедрению экологически чистых технологий, расширению использования возобновляемых источников энергии и либерализации энергетического сектора.

«92% электроэнергии в стране получают от традиционных энергоресурсов - природного газа. С одной стороны, принимаются меры по достижению высоких результатов на электростанциях, работающих на природном газе с применением новейших технологий, повышению полезного коэффициента работы станций, повышению энергоэффективности. С другой стороны, мы стремимся увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, учитывая, что выбросы углерода создает в основном сектор электроэнергетики», - сказал министр.

В своем выступлении министр отметил, что Азербайджан открыт для международного сотрудничества в области возобновляемой энергии.