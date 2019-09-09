Согласно плану совместных азербайджано-турецких летно-тактических учений TurAz Qartalı-2019, проведены очередные полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнить задания по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Учения, проводимые с участием до 30 военных авиационных средств Азербайджана и Турции, продлятся до 16 сентября.