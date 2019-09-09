Путин назначил нового прокурора Дагестана

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ежова на должность прокурора Дагестана на 5-летний срок, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, передает РИА Новости.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ежова Алексея Владимировича на должность прокурора Республики Дагестан на 5-летний срок", - говорится в сообщении.

В последнее время Ежов занимал должность заместителя прокурора Дагестана.

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