Систему "Льготное жилье" признали самой честной и прозрачной

После завершения процедуры купли/продажи через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az 12 и 14 июля 243 квартир в зданиях 6-13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, авторитетная международная аудиторская компания Ernst & Young провела комплексную проверку системы «Güzəştli mənzil», в ходе которой всесторонне проанализировала все операции и представила свой положительный отзыв SOC 3.

Система «Güzəştli mənzil» Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики является первой и единственной электронной системой в Азербайджане, получившей положительные отзывы SOC 2 и SOC 3. Это подтверждает контроль над организацией услуг, предоставляемых через систему, создание равных условий для каждого пользователя системы «Güzəştli mənzil», а также обеспечение прозрачности и оперативности при продаже квартир.

Наряду с этим, в соответствии с требованиями Американского института сертифицированных общественных бухгалтеров (AICPA) по безопасности, конфиденциальности, целостности процесса (полный, надежный и точный), доступности и защите личных данных, в ходе пользования системой «Güzəştli mənzil» в целях обеспечения удобства граждан Государственным агентством жилищного строительства на регулярной основе проводятся работы по усовершенствованию системы.

Одним из упомянутых выше требований является введение кода CAPTCHA (автоматизированные символы) пользователями, участвующими в процессе выбора жилья. Это нововведение, внедренное в систему «Güzəştli mənzil», обеспечит прозрачность процесса выбора жилья, сохраняя принцип равных условий и одновременно повышая безопасность системы