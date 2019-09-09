В США рассказали о жизни сбежавшего из России шпиона

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют возможным американским шпионом, живет в районе Вашингтона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.

Телеканал указывает, что не публикует имя мужчины и другие значимые детали по просьбе властей и из-за обеспокоенности за его безопасность. В то же время отмечается, что агент открыто жил под своим именем.

Журналист NBC News приехал к дому мужчины и позвонил в дверь. Через пять минут на улицу быстро приехал внедорожник и припарковался рядом с автомобилем корреспондента. После этого двое находившихся в нем мужчин представились друзьями россиянина и поинтересовались у репортера, что он делает возле дома. Отмечается, что мужчины, вероятнее всего, были агентами, которые наблюдают за бывшим шпионом.