Мировая нужда в нефти пошла на спад

Аналитики банка Goldman Sachs снизили прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Специалисты пересмотрели его с 1,1 до 1 миллиона баррелей в сутки, указывает Reuters.

Это объяснили снижением спроса на нефть со стороны Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии, Японии и других регионов Азии, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Одновременно Goldman Sachs оставил в силе прогноз по цене на нефть марки Brent в 60 долларов за баррель.

«Наши прогнозы спроса и предложения на нефть на 2020 год предполагают необходимость дополнительных сокращений добычи ОПЕК для сохранения запасов вблизи нормы», — заключили аналитики.