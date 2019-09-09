Уволенный с поста советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Дональда Трампа в искажении подробностей по его уходу с должности. Об этом он написал в своем твиттере.

Болтон заявил, что вчера вечером, 9 сентября, он сказал Трампу о намерении уйти в отставку.

Он также отметил, что американский глава предложил перенести рассмотрение данного вопроса на грядущий день, 10 сентября.

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Президент США Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и многие другие в администрации США», — написал Трамп.

По словам президента, имя нового советника по национальной безопасности будет объявлено на следующей неделе.