На допрос по делу Порошенко вызвали 100 депутатов

В Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу экс-президента Петра Порошенко были вызваны на допрос 100 депутатов. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады и действующий депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Андрей Парубий в эфире телеканала «НАШ», трансляция которого ведется на YouTube.

Отмечается, что депутатов вызвали на допрос по делу об узурпации экс-главой государства власти, которое было возбуждено по заявлению Андрея Портнова, бывшего замруководителя администрации президента Виктора Януковича. Он утверждает, что в 2016 году правительство экс-премьер-министра Владимира Гройсмана было назначено президентом незаконно, поскольку в Верховной Раде не было действующей коалиции.

По словам Парубия, это дело является «абсурдным». «Вдумайтесь, 100 депутатов уже вызваны в ГБР», — возмутился он. Таким образом Парубий прокомментировал неявку Порошенко на допрос по этому делу.