У Ким Кардашьян нашли серьезное заболевание

У американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян диагностировали волчанку (острое заболевание соединительной ткани). Об этом стало известно из первого эпизода нового, 17-го сезона передачи «Семейство Кардашьян», опубликованного на YouTube.

«Я почувствовала себя усталой, меня тошнило, и мои руки сильно опухли. Я чувствовала, что буквально разваливаюсь. Мои руки онемели», — описала ощущения Кардашьян. Сперва, основываясь на симптомах, знаменитость решила, что больна ревматоидным артритом и отправилась в больницу за профессиональной консультацией.

Результаты анализа крови показали, что, помимо артрита, у нее наблюдаются антитела, которые могут свидетельствовать о наличии волчанки. Узнав об этом, Ким Кардашьян расплакалась. Однако врач порекомендовал ей сохранять спокойствие, поскольку результаты могут оказаться ложноположительными. «Я узнаю это наверняка в следующую пятницу», — заключила телезвезда.