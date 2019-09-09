Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля

Казахстан и Киргизия обвинили Россию в том, что она ограничивает поставки их угля на Украину. Уголь провозят транзитом через российскую территорию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины. Что касается Киргизии, то торговый оборот страны с Украиной с начала лета сократился на 50 процентов. В Минэкономразвития на это ответили, что о согласовании транзита Россия и Казахстан договорились 3 июня, и заверил, что все заявки одобряются в полном объеме.